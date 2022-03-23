PAÜ'nün ilk konsorsiyumu Rektör Kutluhan tarafından imzalandı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından imzalanan protokol kapsamında PAÜ, Yeraltı Kaynakları ve Enerji Staj Konsorsiyumu'nun paydaşı dört üniversiteden biri oldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı, “Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları Protokol İmza Töreni” Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Yeraltı Kaynakları ve Enerji Staj Konsorsiyumu'nun paydaşı oldu. PAÜ adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından imzalanan konsorsiyum kapsamında, fakülte ve yüksekokulların, yeraltı kaynakları ve enerji alanlarında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren bölümlerinden öğrenci ve öğretim üyeleri, Avrupa'daki üniversiteler ve ilgili kurumlarda staj hareketliliği gerçekleştirebilecek. PAÜ'nün paydaşı olduğu ilk konsorsiyum olan bu protokolün, imzalanacak yeni konsorsiyumlara zemin hazırlayacağı ön görülüyor.

Açılış konuşmalarının ardından Gastronomi Staj Konsorsiyumu, Veteriner Staj Konsorsiyumu, Yeraltı Kaynakları ve Enerji Staj Konsorsiyumu ve Avrupa Staj Fırsatları (EPO) Konsorsiyumu, paydaş üniversitelerin rektörleri ve paydaş kurumların yetkilileri tarafından imzalandı. PAÜ ile birlikte toplamda 14 üniversite, konsorsiyumların altına imza atarak bu dört farklı alanda iş birliğine gitmiş oldu.

“Enerji alanında ülkemizde yapılacak çalışmalara yeni bir soluk oluşturacaktır”

Konsorsiyuma ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi: “Pamukkale Üniversitesi adına yine bir ilke imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşadık. Gerek sanayi ile gerekse ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla ortak akıl ve fikir birliği çerçevesinde projelerini sürdüren Üniversitemiz, öğrencilerimizin en iyi şartlarda öğrenim görmeleri ve Üniversitemizden donanımlı bir şekilde mezun olarak iş hayatına adım atabilmeleri adına ulusal ve uluslararası projelerde yer alma gayretini devam ettirmektedir. İlk kez dahil olduğumuz bu Yeraltı Kaynakları ve Enerji Staj Konsorsiyumu, zengin yer altı kaynakları bulunan ülkemizde, bu alanda çalışacak nitelikli iş gücümüzün yetiştirilmesinde önemli faydalar sağlayacaktır. Üniversitemize, diğer paydaş üniversitelere ve ülkemizde enerji alanında yapılacak çalışmalara önemli katkıları olacağı inancımla, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.