PAÜ'nün kuruluş etkinliği görkemli açılış töreniyle başladı

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) kuruluşunun 30. yılı münasebeti ile düzenlenen 30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri'nin açılış töreni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinliklerin açılış töreni öncesi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Dekanların katılımları ile Pamukkale Üniversitesi'nin 30. yılına özel olarak organize edilen 30 adet sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi'nin 30. yılını kutlayan afişlerin dikkat çektiği balon uçuşunun ardından, kazı ve restorasyon çalışmaları Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülen Laodikeia Antik Kenti gezisi yapıldı. Gezi sonrasında açılış töreninin yapılacağı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre Kültür Merkezi'ne geçilerek, fuaye alanında oluşturulan TEKNOFEST yarışmalarında derece elde eden PAÜ Takımlarına ait stantlar gezildi.

Ana salona geçilmesiyle birlikte başlayan Pamukkale Üniversitesi 30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri'nin açılış törenine; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ senato üyeleri, il protokolünden üyeler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın açılış konuşması ile devam etti.

“Ne mutlu bizlere ki bugün Pamukkale Üniversitesi'nin 30. yılını hep birlikte üniversite - şehir olarak kutluyoruz”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“‘30 Yıl 30 Tema' olarak belirlediğimiz 30. yıl Pamukkale Üniversitesi kutlamalarının aslında 30 temayı aştığına şahit olduk. Bu da Pamukkale Üniversitemizin ne kadar dolu olduğunu göstermektedir. 30 temayı tabii ki bu açılış töreninde anlatmamız mümkün değildir. Yarınki videolarla ve Pamukkale Üniversitesi toplantısında bunların önemli bir kısmı anlatılacaktır. Ne mutlu bizlere ki bugün Pamukkale Üniversitesi'nin 30. yılını hep birlikte üniversite - şehir olarak kutluyoruz. PAÜ, 30 yaşında olup YÖKAK politikası çerçevesinde planlayan, uygulayan ve önlem alan bir üniversite haline gelmiştir. Çünkü PUKÖ döngüsündeki birçok alanda PAÜ olarak ilk 10 sırada yer alıyoruz. Üniversitemizin misyonu üreten üniversite olarak evrilmiştir. Bölgemizin gelişimine öncülük etmek ve büyüme taleplerine katkı sağlamak amacıyla Üniversitemizde “Ziraat Fakültesini, Moda Tasarım Bölümünü, Bıçakçılık, Ayakkabıcılık, Camcılık” programlarının açılmasını gündeme getirdik. Sayın YÖK Başkanımıza bu taleplerimizi memnuniyetle karşılayarak bu tematik alanların üniversitemize kazandırılmasına onay verdiği için üniversite ve şehir olarak şükranlarımızı tekrar arz ediyoruz. Üniversitemiz, ülkemizde büyük üniversiteler arasında yer almaktadır. Üniversite olarak öncelikle üretmeyi başaracağız”

“Uluslararası öğrenci potansiyeli ve üniversitede yönetişim adına yürüttükleri faaliyetler, kurumsal gelişim ve kalite adına sevindiricidir”

Tören, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın gerçekleştirdiği açılış konuşması ile devam etti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Bugüne kadar hemen hemen tüm bölgelerde çeşitli temaslarda bulundum. Bundan sonra da bu temaslarımı arttırmaya, varsa sorunları sahada dinlemeye ve başarıları yerinde gözlemlemeye devam edeceğim. Yükseköğretim politikalarını, iletişim ve iş birliği ile oluşturmanın Türkiye'deki yükseköğretimi iyileştirme doğrultusunda en büyük sermayemiz olduğuna inanıyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca kurulan üniversite sayısı açısından baktığımızda, 1992 öncesi kurulan üniversite sayısı 28 iken, 1992-1994 yılları arasında 25 üniversite daha kurulmuş ve 71 yılda üniversite sayısı 53'e yükselmiştir. Bugün bize ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesi de, bu kritik dönemde kurulan üniversitelerden biri olmuştur. Bundan tam 30 yıl önce kurulan bu üniversiteler, yükseköğretimin yurt sathında yaygınlaşmasında önemli bir işlev üstlenerek, Türkiye'nin kalkınmasına katkı vermeye başlamışlardır. 2006-2008 yılları arasındaki sürece baktığımızda ise, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği sayesinde, Türkiye'de yükseköğretime erişimde daha büyük bir kuşatıcılık ve demokratikleşme yaşandığına şahit oluyoruz. Yükseköğretim programlarımızda Cumhuriyet tarihi boyunca rekor bir genişlemenin yaşandığını görmek gurur verici bir tablodur. Burada bizi misafir eden Pamukkale Üniversitesi hakkında vurgulamak istediğim bazı hususlar var: Gerek uluslararasılaşma gerek bölgesel kalkınma anlamında, Pamukkale Üniversitesi'nin son zamanlarda attığı adımlar ziyadesiyle sevindiricidir. Türkiye Yükseköğretim Kurumlarının genişlemesinde 1992 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi gibi üniversitelerimiz geçtiğimiz 30 yıl içerisinde kurumsal olarak önemli bir genişleme yaşamışlardır. Uluslararası öğrenci potansiyeli ve üniversitede yönetişim adına yürüttükleri faaliyetler, kurumsal gelişim ve kalite adına sevindiricidir”

Açılış konuşmalarının ardından tören, Pamukkale Üniversite mensubu olup 30 yıl içinde vefat eden akademik ve idari personel için, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Şimşek tarafından gerçekleştirilen 30 Yıl 30 Hatim Duası ve sunumu ile devam etti.

Sunumun ardından tören ‘Atatürk Bornozu Töreni' ile devam etti. Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal “Mustafa Kemal Atatürk'e ait bornozun reporodüksiyon çalışması: Ata Bornozu” temalı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından Ata Bornozu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından davetlilere sunuldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise reprodüksiyon çalışması tamamlanan Ata Bornozu'nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi Komutanı Albay Eren Günay'a teslim etti.

Programın devamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi adına; Ziraat, Uygulamalı Bilimler, Fizyoterapi, Fen ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerinin ve Moda Tasarım Bölümü ve Bıçakçılık, Ayakkabıcılık, Camcılık programlarının açılmasına onay veren, ayrıca PAÜ'nün eğitim-öğretim hedefleri ile yakinen ilgilenen, üniversite-şehir buluşmasını teşvik eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, teşekkürlerini sunarak hediye takdiminde bulundu.

Törenin devamında, TEKNOFEST 2022 yarışmalarında dereceye girenler takımlara ödül takdimleri gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi 30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri'nin ilk günü Pamukkale Üniversitesi Şehitler Meydanı'nda düzenlenen PAÜ Havacılık Topluluğu ile PAÜ Motorsiklet Topluluğu'nun sergilediği gösteriler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Valilik makam ziyaretleri, PAÜ Konukevinde düzenlenen gastronomi yarışması, Menderes Tekstil fabrika gezisi ve Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Yerelden Evrensele Denizli'nin Türk Halk Müziği Ustaları” adlı Anlatımlı Halk Müziği Konseri ile tamamlandı.

Etkinliklerin ikinci günü ise; PAÜ Öğrenci Toplulukları ziyareti ve öğrenci buluşması (Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi), Rektörlük makam ziyareti, PAÜ Senato toplantısı (Senato Salonu), Videolarla PAÜ (Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi) ziyareti ile devam edecek. 26-30 Eylül tarihleri arasında sürecek Pamukkale Üniversitesi 30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri beş gün boyunca çeşitli programlar ile taçlandırılacak.