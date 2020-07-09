PAÜ'nün sorumluluk sahibi mimar adayları ödül getirdi

PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri Berna Gemici, Ebru Emirbayer, Merve Öztürk; Türkiye'nin tüm lisans programlarına açık, 10 seçkin üniversitenin yürütücü öğretim üyelerinin katılımı ile organize edilen ve ikiyüz elliden fazla öğrencinin seçilerek 13 Mayıs-12 Haziran 2020 tarihleri arasında Reynaers destekleri ile düzenlenen Sorumlu Mimarlık, Şeffaf Mekan Online Workshop-yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Gruplar halinde 75 projenin katıldığı yarışmada, PAÜ öğrencileri “Nontemporal-Immigrant” isimli projelerinde; mülteci kamplarında yaşayan insanların kent ve kentli ile kalıcı bir ilişki kurmalarını amaçlayarak, arka planda olan hayatlarına şeffaflık kazandırmıştır. Bu bakış açısıyla mülteciler için yeni bir yaşam alanı oluşturan proje, sosyal sorumluluk ve şeffaf mekan kurgusunun güçlü olması nedeniyle birincilik ödülünü PAÜ'ye kazandırdı.