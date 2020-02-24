PAÜ'ye 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'nde yoğun ilgi

Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) üniversiteye adaylarına yönelik gerçekleştirilen “Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' programında stant açarak adaylar ve ailelerine PAÜ'nün eğitim olanaklarını tanıttı.

Bu yıl ilk kez Denizli'de bir otelde düzenlenen “Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri”nde tanıtım stantı kuran PAÜ, iki gün boyunca bölümlerini ve eğitim olanaklarını üniversiteye hazırlanan adaylara ve ailelerine tanıtacak. Şehir merkezi ve ilçelerden gelen yaklaşık 60 okulda öğrenim gören lise öğrencileri, üniversite adayları gençler ve aileler etkilikte PAÜ'nün kurduğu tanıtım standına yoğun ilgi gösterdi. Tanıtımda, PAÜ stant görevlileri bölümlerin taban ve tavan puanları, eğitim olanakları, sosyal imkanlar ve mesleklerin iş olanakları konusunda bilgi verdi.

“Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri”nde tanıtım stantlarını yaklaşık 3 bin üniversite adayının gezmesi bekleniyor.