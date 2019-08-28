Pazar yerlerinde kışlık heyecanı başladı

Denizli'de kurulan bir semt pazarında kurutmalık sebzelere kış mevsimine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından yoğun talep gösterildi. Fiyatların düşük olduğunu belirten pazar esnafı da yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Yaz mevsimini geride bıraktığımız bu günlerde kış mevsimine hazırlık yapmaya başlayan vatandaşlar pazar çantalarını kurutmalık sebzelerle doldurmaya başladı. Yazın tarladan çıkan sebzeleri kışın serada üretilen sebzelere tercih eden vatandaşlar özellikle patlıcan, biber ve domatesleri fazlaca satın alıp kurutmaya başladı. Merkezefendi ilçesinde kurulan semt pazarında da fiyatların vatandaşın cebine uygun olduğunu belirten esnaf bu yöntemin sağlıklı olduğunu belirterek gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

"Fiyatlar düşük"

Semt pazarında kurutmalık patlıcanın fiyatı 2,50 lira ile 3 lira arasında değişiyor. Öte yandan kurutmalık domates 1 lirayken, dolmalık biberlerin fiyatları da 2,50 lira ile 3 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Her zaman yazın sonundan itibaren kışa hazırlık yaptıklarını ifade eden Ali Kurşun, “Kurutmak için taze fasulye ve dolmalık biber aldım. İkisinden de 25 kilo ve kilosu 2,50 lira olarak aldım. Kışa hazırlık yapıyoruz. Kışın bunlar bulunmuyor. Sera üretimi oluyor, bunlar tarladan geldiği için tercih ediyoruz” diye konuştu.

En çok tercih edilen kışa hazırlık sebzesi olarak sayılan patlıcanın nasıl kurutulması ve fiyatı hakkında bilgi veren pazar esnafı Osman Yılmaz, “Kuru patlıcanın uçları 15 lira, dip tarafları 12 buçuk lira. Vatandaş bunları kışın yemek için satın alıyor. Kurutmak için suya atılır, sudan çıkarılıp ipe dizilir. Gölge bir yerde kurutulması gerekir. Nem oranına bağlı olarak yaklaşık 3 günde kurur” diye anlattı.

Fiyatların normal olduğundan bahseden vatandaşlar aynı zamanda sağlıklı bir yöntem olduğunu da ekledi.