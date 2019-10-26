Pazarlarda yazlık meyve ve sebzeler yerlerini kışlıklara bıraktı

Yeşil meyve ve sebzelerde fiyatlar ise bir önceki haftalara göre daha uygun hale gelmeye başladı.

Denizli'de pazar yerlerinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketler yerine pazarı tercih etmeye devam ediyor. Pazarlarda yer alan yazık meyve ve sebzeler havaların soğumasıyla birlikte yerlerini kışlıklara bırakmaya başladı. Vatandaşlar fiyatları uygun bulurken esnaflar ise satışlardan pek de memnun durumda değil, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tezgahlarda yer alan, ayva 4 ile 5 lira arasında yer alıyor. Meyve olarak ise cennet elması 2 buçuk ile 4 lira arasında fiyatlar değişiklik gösteriyor. Yeşilliklerde ise fiyatlar bir önceki haftaya göre daha uygun hale gelmiş durumda, ıspanak 2, marul 4, maydanoz, roka, tere gibi yeşillikler ise 2 ile 2 buçuk lira arasında seyrediyor.

“Balık sezonu açıldığı için rağbet görüyor”

Müşterilerin bir hafta öncesine kadar yeşillik fiyatları ile ilgili şikâyetleri olduğunu şimdi ise şikayetlerinin azaldığını belirten ve sezon olarak Beşer Onan, “Yeşillikte ise fiyatlarda bir hafta önceye bakarsanız biraz daha uygun. İlgi biraz daha yüksek ıspanak 6 TL'ydi şu an 2 TL'ye düştü marul geçen hafta 5 TL'ydi şimdi 4 TL yeşillikler de tanesi 2-2,5 TL'ydi şimdi 1,5 TL'ye kadar veriyoruz fiyatlarda biraz düşüş var” şeklinde konuştu.