Pehlivan develer, 50 yıl sonra Tavas arenasında boy gösterdi

Yörük kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam eden Tavas Belediyesi himayesinde Altınova Mahallesi'ndeki deve güreşleri, geniş bir katılımla gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımın olduğu güreşleri, İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile yüzlerce güreş sever izledi.

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık “Altınova Mahallemizde deveciliğin geçmişi 1953 yılına dayanmakta ve o yıllarda 250 yi aşkın deve bulunmaktaydı. Altınova'da devenin çok oluşu köyde ticari faaliyetin hızlı olmasına sebep olmuştur. Bu sebeple ekonomik anlamda en önemli geçim kaynaklarından olan deve, esnafların ve mahalle halkının geçiminde önemli bir yere sahipti. O yaşam tarzını ve kültürünü hatırlatmak, unutturmamak ve gelecek nesillerimize aktarmak amacıyla Tavas'ımızda 50 yıl sonra bir ilki daha gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Anadolu topraklarımızda yüzyıllardır devam eden, asırlık geleneğimiz atalarımızdan bizlere miras olarak kalan deve güreşlerinin ilkini Altınova Mahallemizde gerçekleştirmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması adına İlçemizde gerçekleştirdiğimiz Deve güreşleri bizleri bir araya getiren, bizi bir arada tutan değerlerimizden ve etkinliklerimizden biri. Geleneksel yarışlar içerisinde olan Deve Güreşimizin hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde de Yörük kültürünü yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.