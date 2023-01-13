Pehlivan develer görücüye çıkıyor

00'de Bayramyeri Meydanı'ndan başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar sürecek kortejle başlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Ocak Pazar günü saat 11.00'de Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) gerçekleştireceği deve güreşleri heyecanı kortejle başlayacak. Bu çerçevede 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'de Bayramyeri Meydanı'nda başlayacak kortejde, Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Deve Güreşleri'nde boy gösterecek pehlivan develer görücüye çıkacak. Sahipleri tarafından süslenen develer Bayramyeri Meydanı'ndan başlayarak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takiben 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortejde yerini alacak. Renkli görüntülere sahne olacak kortejin bu yılda yoğun ilgi çekmesi bekleniyor.

2 büyük kupa için kıyasıya mücadele sergilenecek

Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelecek 120 pehlivan deve 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası ile Valilik Kupası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Denizli ve Ege Bölgesi'nde Yörükler başta olmak üzere bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşlerine katılım ücretsiz olacak.