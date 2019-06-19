Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

İş Sağlığı Uzmanı Orhan Çetin tarafından gerçekleştirilen sunumda, çalışanların yasal hak ve sorumluluklarından iş kazalarının nedenine, ilk yardımdan meslek hastalıklarına, çalışma mevzuatından iş yeri temizliği ve düzenine, iş kazalarının hukuki sonuçlarından fiziksel, kimyasal ve ergonomik risk etmenlerine kadar birçok konuda eğitim verildi. 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile zorunlu olan eğitimlerde iş kazalarının en çok güvensiz davranışlardan ve emniyetsiz durumlardan kaynaklandığı belirtildi. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki eğitimde Dr. Cemalettin Serhat Aksoy da Fen İşleri ekibine sağlık konusunda bilgiler verdi. Gerçekleştirilen seminer sonucunda işlenen konular hakkında personele sınav yapıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi bünyesinde çalışan her personelimizin sağlığı bizim için oldukça önemli. Bu yüzden her personelimizin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Mesai arkadaşlarımızın iş güvenliğini, yasal hak ve sorumluluklarını bilmelerini noktasında, daha verimli çalışmaları için bu eğitimleri bizler de yasa gereği veriyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz, birim birim devam edecek” dedi.