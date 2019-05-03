Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper'den petrol fiyatlarındaki düşüş değerlendirmesi:

Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, dünyada petrol fiyatlarının düşüşe geçmesini değerlendirerek, “Bunu fevkalade olumlu olarak değerlendiriyorum çünkü Türkiye'nin çıkarına olan, ülkemizin yararına olan durum petrol fiyatlarının düşmesi ve döviz kurunun aşağıya doğru düşmesidir” dedi.

Şiper, Petrol Ofisi'nin Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki yeni bayi açılış törenine katıldı. Açılış töreni sonrası dünya ve Türkiye'de ki petrol pazarı üzerine açıklamalarda bulunan Şiper, özellikle fiyatlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyadaki petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisi adına olumlu olacağını ifade eden Şiper, “Bunu fevkalade olumlu olarak değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye'nin çıkarına olan ülkemizin yararına olan durum petrol fiyatlarının düşmesi ve döviz kurunun aşağıya doğru düşmesidir. Aksi taktirde gerek döviz fiyatlarındaki dolar fiyatlarındaki artış veya petrol fiyatlarındaki artışın birebir pompa fiyatlarına yansıması söz konusu olmakta. Bu da biz dağıtım şirketlerinin istediği bir şey değil. Hiçbir şekilde de tüketici yararına değil. Tek tesellimiz 2018 yılında pompa fiyatlarının arada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)' nin eşelmobil (ücretlerin değişken olması) sisteminin de devreye girmesiyle belirli bir stabilite de olup enflasyonun altında kalmış olmasıdır. İnşallah enflasyonun altında petrol fiyatları artışı gerçekleşir de biz de pompa fiyatlarında enflasyonun altında kalırız. Bu suretle de vatandaş eli titremeden tüketimini devam ettirebilir” diye konuştu.

“Bugün dünyada domino eden petrol üreticisi ülkede yok”

Dünyada petrol üretiminde önemli bir noktada olan Venezüella'da yaşanan iç karışıklıkların petrol fiyatlarını nasıl etkileyebileceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Şiper şunları söyledi:

“Eninde sonunda baktığınızda Venezüella petrol üreticisi ama yaklaşık 10-15 yıldır kendi iç siyasal sıkıntılarından dolayı dünyada önemli bir petrol tedarikçisi konumunda değil. Zaten bugün dünyada domino eden petrol üreticisi ülkede yok. Biraz belki Suudi Arabistan konuşulabilir ama onu da etkilemiyor. Eninde sonunda Amerika Birleşik Milletleri (ABD) büyük enerji veya yakıt üreticisi haline geldi. Bu kaya gazı, kaya petrolünden dolayı. Dolayısıyla bütün bunlar esasında petrol fiyatını direk etkileyecek şeyler değil. Petrol fiyatları daha çok politik ve finansal spekülasyonlardan etkileniyor. Arz talep dengesiyle gittikçe artan bir şekilde alakasını kaybediyor.”

“Petrol fiyatlarını öngörmek mümkün değil”

Ekonomik göstergeler baz alındığında petrol fiyatlarının Türkiye'deki durumunun ne olacağı yönünde soruyu da yanıtlayan Şiper, fiyatlar konusunda bir öngörüde bulunmanın çok zor olduğuna işaret etti. Ekonomide özellikle de döviz fiyatlarında yaşanabilecek her türlü değişikliğin pompa fiyatlarına yansıyacağına işaret eden Şiper, “Bunu öngörmek mümkün değil. Çünkü bunun cevabını verebilmek için, Türk lirası dolar ne olacak cevabını bulmak lazım, petrol fiyatlarının ne olacağının cevaplarını bulmak lazım. Şu kadar söyleyebilirim dinamikte olacak her türlü değişiklik bilinmelidir ki pompa fiyatına yansıyacaktır. Burada bir tek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eşelmobil olarak inmesi çıkması birazcık kompanse edebilir. Ama onun ötesinde bütün bu iki etkende ki değişiklik pompa fiyatına yansır. Bunu da ön görmek mümkün değil” dedi.