Petshop sahipleri: "İnternetten yapılan hayvan satışları, kontrolsüz satışları arttırır"

Petshop sahipleri, internet üzerinden yapılacak hayvan satışlarının kontrolsüz satışları arttıracağını söyleyerek, "İnternetten satışta hayvanların hiçbirisi kayıt altında olmayacak. Biz burada satış yaparken mikroçipi, sağlık karnesi, ırk garantisi, sözleşme ve faturasıyla satış yapıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde Denizli'de petshoplardaki hayvan satışına ilişkin, "Petshoplarda bundan böyle kedi köpek satılmayacak. Kötü ortamlarda, camekanların arkasında hayvanların sergilenmesini biz doğru bulmuyoruz. Bunlar ya kataloglardan ya da internet ortamından, olabildiğince de sahiplendirerek olması gerektiğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Açıklamanın ardından alınacak kararları merakla bekleyen petshop sahipleri iş yerlerinde hayvanların belirlenen standartlarda bekletildiğini ve gerekli denetimlerin yapıldığını ifade etti. İnternetten satışı doğru bulmadıklarını belirten petshop sahipleri, müşterilerin sadece fotoğrafla hayvanı almalarının mümkün olmadığını, hayvanı dokunarak, severek aldıklarını söyledi.

Petshop sahipleri ayrıca, internetten üzerinden yapılan satışların kontrolsüz satışları arttıracağını ileri sürdü.

"Canlı sattığımızın bilincindeyiz"

Petshop çalışanı Gülşah Yıldırım, hayvan satışı yaparken, müşterilerin ve hayvanın yaşam standartlarını dikkate aldıklarını, gerektiğinde hayvanın satışını yapmadıklarını belirterek, "Birçok müşteri geliyor, bizden bakamayacağı, sorumluluğunu alamayacağı köpekleri istiyorlar. Biz ticari bakmadığımız için onları geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Hayvan alıp birkaç ay sonra sıkılıp bırakmamaları için doğru kedi ya da köpeği tercih etmelerini sağlıyoruz. Eğer ikna edemezsek de satışını yapmıyoruz. Biz canlı sattığımızın bilincindeyiz, önce onların sağlığı, yaşam standartları verdiğimiz ailenin yaşam standartları uygunsa o şekilde tavsiye ediyoruz" dedi.

"İnternetten satışta, hayvanların hiçbirisi kayıt altında olmayacak"

İnternetten hayvan satışı yapılmasının bazı olumsuzlukları beraberinde getireceğini ifade eden petshop sahibi Necmi Candoğan, "İnternetten satışta, hayvanların hiçbirisi kayıt altında olmayacak. Biz burada satış yaparken mikroçipi, sağlık karnesi, ırk garantisi, sözleşme ve faturasıyla satış yapıyoruz. Bu şekilde kayıt altına giriyor ama bunlar yapılmadığı zaman kaçak yollardan, merdiven altından ne olduğu belli olmayan satışlar olacak" diye konuştu.

"Hayvanlara eziyet etmeyiz, onlar bizim ekmek kapımız"

Dükkanlarında gereken denetim ve kontrollerin yapıldığını aktaran Candoğan, "Kesinlikle hayvanlara eziyet etmeyiz, onlar bizim ekmek kapımız. Biz ekmek yediğimiz yeri kirletmeyiz. Hayvanların hepsinin kafes ölçüleri bize verilen standartlarda, havalandırmaları ve ısıtmaları mevcut. Bunların gelip kontrolleri ve denetimleri yapılıyor. Veterinerlerimiz haftanın belli günlerinde gelip kontrollerini yapıyor, günlük olarak dezenfekte işlemlerimiz yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Dokunmadığınız bir hayvanı nasıl alabilirsiniz?"

Tolga Karadağ isimli petshop sahibi ise, müşterilerin hayvanların dokunarak, severek aldığını ancak internetten satışta bunun mümkün olmayacağını dile getirerek, "Bizim dükkanlarımızda ayırabildiğimiz bölmeler belirli. Havalandırması olan, köpeğin sağlıklı yaşayabileceği olanlar belirliyoruz. Bu alanlar içinde bizim köpeği tutma zamanımız zaten çok kısıtlı, satışa hemen sunuyoruz. Hayvanları belirli bir yere kapatmak bizim de niyetimizde yok ancak biz yapmazsak bu hayvanları kim satacak, kim sahiplendirecek? Kedi ve köpeklerimizi bir çiftlikte bulundursak, kataloğa resimlerini bassak alıcı sevmediği, dokunmadığı bir hayvanı ne kadar beğenebilir?” ifadelerini kullandı.