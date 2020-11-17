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'Peygamberimiz ve Çocuk' yarışmasında kazananlar belli oldu

Denizli’nin Tavas ilçesinde "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.


Tavas İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, Nefise Şeyma Uzkaya, Yunus Emre Tekkoyun, Güllü İlkinci dereceye girdi. İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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