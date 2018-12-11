İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pinpon topu, davul derisi kullanarak steteskop yaptılar

PAÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 1.

sınıf öğrencilerinin bölüm dersleri kapsamında davul derisi, pinpon topu, yoğurt kabı gibi farklı malzemeler kullanarak tasarladığı çeşitli cihazlar, Hadi Cihaz Yapalım adlı etkinlikte sergilendi.


PAÜ Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanı'nda yapılan serginin açılışında konuşan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, fakültelerinde düzenlenen etkinliklerin kendilerine şevk vererek bir örnek teşkil ettiğini belirterek sergiyi açan öğrencileri tebrik etti. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Koluman öncülüğünde, Biyomedikal Mühendisliğine Giriş dersi kapsamında öğrencilerin farkındalığı artırmak ve yeni bir ürün ortaya koyması amacıyla düzenlenen sergide, öğrencilerin davul derisi, pinpon topu, yoğurt kabı gibi farklı malzemeler kullanarak tasarladıkları steteskop, hoparlör gibi çeşitli cihazlar sergilendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.