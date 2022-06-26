Planı tutmayan kapkaççının son durağı cezaevi oldu

Denizli'de banka çıkışı yaklaşık 18 bin TL, 1850 Euro ve 70 bin TL değerindeki altın dolu çantayı alarak kaçan şüphelinin planı tutmadı. Adana'ya gitmek üzere bindiği otobüste Konya polisi tarafından yakalanan şüpheli, geri getirildiği Denizli'de tutuklandı.

24 Haziran 2022 günü Sümer Mahallesi Üçgen Kavşağında meydana gelen olayda; banka çıkışı M.A., içerisinde 2 adet yaklaşık 67 bin TL değerinde beşi bir yerde diye tabir edilen altın set, 2 adet çeyrek altın, 18 bin TL para ve 1850 Euro bulunan çantayı kapkaç yaparak çaldı. Yapılan çalışmalarda kapkaççının Denizli'den Adana'ya gitmek üzere otobüse bindiği tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda Konya polisine haber verilmesi üzerine ekipler Akyokuş Mevkisinde uygulama noktası oluşturdu. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Denizli'den Adana istikametine giden otobüs durdurularak kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı.

Parayı iki farklı banka hesabına atmış

Şüpheli 2 adet çeyrek altın, 520 TL para ve iki farklı banka hesabına yatırdığı toplam 18 bin 250 TL para ile gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli tekrar Denizli'ye gönderildi. ‘Kapkaç ve Kasten Yaralama' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.