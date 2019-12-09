İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi

Denizli’de polis tarafından durdurulan tankerde 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de polis tarafından durdurulan tankerde 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler plakasını önceden belirledikleri bir tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramalarda 27 bin 894 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonrası bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.