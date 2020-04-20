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Polis 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları bir araçta yaptıkları incelemede bin 200 litre kapasiteli dolu vaziyette 3 adet plastik tank olduğunu belirledi. Ardından tankların içerisinde akaryakıt olduğunu belirleyen ekipler yaptıkları incelemelerde akaryakıtın karışımlı kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti. Operasyonda toplamda 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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