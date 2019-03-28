Polis 3 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirdi

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine şüpheli bir aracı takibe aldı. Yapılan kontrollerde aracın tekerlerinin basık olduğu, üzerinde fazla yük olduğu, dingillerinin normalinden daha aşağıda ve aracın kasa kısmında siyah ve kahverengi lekelerin olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde 2 adet bin litre kapasiteli plastik tank ve 4 adet her biri 200 litre kapasiteli olmak üzere metal variller içerisinde toplam 3 bin litreye yakın karışımlı akaryakıt bulundu.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.