İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri, dolandırıcılara karşı hayvan pazarında bilgilendirme yapacak

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesi olası dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para suçlarına karşı hayvan pazarında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, broşür dağıttı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesi olası dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para suçlarına karşı hayvan pazarında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, broşür dağıttı.


Kurban Bayramı'na günler kala Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para suçlarına karşı uyarılarda bulundu. Öngörülen suçların önüne geçmek amacıyla Kurban Bayramı'nın son gününe kadar ekipler hayvan pazarında görev alacağı belirtildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme yaparak, hazırlanan bilgilendirme broşürlerini de vatandaşlara dağıtacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.