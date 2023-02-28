İhlas Haber Ajansı

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Polis memuru evinde ölü bulundu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru, evinde ölü olarak bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru, evinde ölü olarak bulundu. Yapılan değerlendirmeye göre polis memurunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan A.K. (53), hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.


Öte yandan; uzun yıllardan bu yana Denizli'de görev yaptığı öğrenilen polis memurunun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

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