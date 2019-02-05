Polisler kamu spotlu bez çanta dağıttı

Denizli Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara üstünde ‘Kadına Yönelik Şiddet, Bağımlılık ile Mücadele' vurgusu bulunan kamu spotlu bez çanta dağıtıldı.

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması kapsamında başlatılan uygulamalar kapsamında yürütülen kampanyalara Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Kurumda görevli polis memurları Tavas pazar yeri girişinde, üstünde ‘Kadına Yönelik Şiddet, Bağımlılık ile Mücadele' vurgusu bulunan kamu spotlu bez çanta dağıtımı yaptı. Yüzlerce vatandaşa ulaşan polis memurlarına bir çok vatandaş da bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.