Polisten gazeteciye ‘gösterici' muamelesi

Denizli'de, bekçi ve polislerin müdahale ettiği gürültü olayını haber yapmak isteyen gazeteci, iki polis memurunun orantısız güç kullanmasıyla karşı karşıya kaldı. Zorla kelepçe takılmaya çalışılan ve sanık olarak 2 saat karakolda tutulan İHA muhabiri, savcının talimatıyla tanık olarak ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1833 Sokakta dün gece 23.30 sıralarında alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri iddia edilen gruba, önce bekçiler, daha sonra ise resmi ekipler müdahale etti. Grup taşkınlık yapınca, acil takviye ekip istendi. Çok sayıda polis ekibinin müdahale ettiği olayı haber yapmak isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Denizli Bölge Müdürlüğünde görevli olan gazeteci Fadıl Pişkin, olay yerinde haber çalışması yapmak isterken biri sivil diğeri resmi 2 polis memurunun engellemesiyle karşılaştı. İHA muhabiri Fadıl Pişkin, üzerine yürüyerek engellemeye çalışan polislere kimlik kartını vererek kendisini tanıttı. Resmi polis memuru, bir eliyle Pişkin'in göğsüne vurup, diğer eliyle ise İHA tarafından gazeteciye verilen kimlik kartını göstererek, “Ben bunu tanımıyorum. Bu kart geçersiz, bana Sarı Basın Kartı göster" dedi. Polise yeni mezun olduğunu ve basın kartı için girişimde bulunduğunu ifade edilen Pişkin'e, zor kullanılarak kelepçe takılmak istendi. Telefonuna el konularak gözaltına alınan Pişkin'in telefonla çalıştığı kuruma bilgilendirme yapmak istemesine dahi izin verilmedi.

Aileyi gazeteciye karşı kışkırttı

İHA muhabiri Fadıl Pişkin'e orantısız güç kullanan polis memuru, saldırgan tutumunu sağlık kontrolü için gidilen hastanede de sürdürdü. Gözaltına alınan alkollü şüphelilerin ailelerine “Sizi rezil edecekti, ben de şikayetçiyim bundan. Siz de şikayetçi olun” diyerek, kışkırtmaya çalıştı.

Sanık olarak girdiği karakoldan tanık olarak çıktı

Sağlık kontrolünden geçirilen İHA muhabiri Fadıl Pişkin, daha sonra diğer şüphelilerle birlikte Çınar Karakoluna götürüldü. Uzun süre karakolun koridorunda işlem yapılmasını bekleyen Pişkin'i tanıyan gece amiri, konuyla ilgili olarak nöbetçi savcıyı bilgilendirdi. Bunun üzerine, savcı sanık olarak gözaltına alınan Pişkin'in, tanık olarak işlem yapılıp salıverilmesi talimatını verdi. 2 saat zorla karakolda tutulan Pişkin, tanık olarak ifade verdikten sonra gece saat 03.00'te salıverildi.

“Bir an karakoldan hiç çıkamayacağımı sandım”

Üniversiteden mezun olduktan sonra çok sevdiği gazetecilik mesleğine atıldığını belirten Fadıl Pişkin, “Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Hem gösterici muamelesi gördüm hem de alkollü şüphelilerle birlikte hastaneye ve sonra karakola götürüldüm. Karakolun koridorunda otururken bir an hiç dışarıya çıkamayacağımı düşündüm. Bana karşı sert tutumlarını sürekli devam ettirdiler. En sonunda gece amiri beni tanıyınca işin seyri değişti. Savcıya bilgi verildikten sonra sanık olarak girdiğim karakoldan tanık olarak ifade vererek çıktım. Hala yaşadığım o anların etkisinden kurtulabilmiş değilim” dedi.

Konudan haberdar olduktan sonra İHA'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, olayla ilgili hemen inceleme başlatıldığını, görev kusurlarının belirlenmesi halinde ilgili personel hakkında idari işlem yapılacağını belirtti.