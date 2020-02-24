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Polisten kaçak deodorant ve sahte alkol operasyonu

Denizli’de polis tarafından 4 farklı operasyonda yüzlerce tüp kaçak deodorant ile sahte alkol ele geçirildi.

Denizli'de polis tarafından 4 farklı operasyonda yüzlerce tüp kaçak deodorant ile sahte alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldıkları ihbarlar üzerine harekete geçen KOM ekipleri 4 ayrı adrese farklı zamanlarda operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 779 adet kaçak deodorant ve ilaç ile 230 litre sahte alkol ele geçirildi.

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