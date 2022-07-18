Poşuyu takıp traktörün direksiyonuna geçen Başkan, ilk tohumları toprakla buluşturdu

Poşusunu takıp traktörün direksiyonuna geçen Başkan Zolan, ilk ekimi yaptı. Profesyonelleri aratmayan bir ustalıkla traktör kullanıp ekim yapan Başkan Zolan, ürünün bereketli olmasını diledi.

Denizli'de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal üretime de büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Çivril, Çardak ve Bozkurt'taki 500 üreticiye daha verdiği silajlık mısır tohumları toprakla buluşmaya başladı. Bu çerçevede Çivril ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde üretim yapan Göker Yılmaz'a ait tarlaya silajlık mısır tohumu ekildi. Ekim programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve beraberindekiler katıldı. Poşusunu taktıktan sonra silajlık mısır tohumlarını tohum ekme makinesine koyan Başkan Zolan daha sonra traktörün direksiyonuna geçerek ilk tohumların ekimini yaptı. Profesyonel üreticileri aratmayan bir şekilde traktör kullanıp, tohum ekme makinesi ile ekim yapan Başkan Zolan, ürünün bereketli olmasını diledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte tarla sahibi Yılmaz Başkan Zolan'a teşekkür etti.

"Toprak en büyük nimet"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretmenin çok kutsal olduğunu belirterek, insanlığın hayatını devam ettirebilmesi adına toprağın en büyük nimet olduğunu söyledi. Bereketli toprakları, en güzel şekilde işlemenin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “İlk tohumlarımızı ektik. Çalışkan insanlarımızın gayreti ile de hasat edilecek inşallah” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak destekledikleri silajlık mısır tohumlarının ekimini yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Silajlık mısır, hayvancılıkta uzun süre dayanabilen kaba bir yem. Üreticimiz bu şekilde kendi yemlerini üreterek maliyetlerini düşürüyor. Biz üreticimize nitelikli silajlık mısır tohumu desteği verdik. Üreticimiz de inşallah ekimini yapacak ve maliyetlerinde rahatlama sağlayacaklar. Hayırlı, bereketli olur inşallah” dedi.

"Desteklerimiz hız kesmeden devam edecek"

Toprağı korumak ve sağlıklı bir şekilde geleceğe aktarmak gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, “Üretmemiz gerekiyor. Üreterek daha güçlü bir şehir ve daha güçlü bir ülke oluruz. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız desteklerle bu güce katkı sağlıyoruz. İnşallah desteklerimiz hız kesmeden devam edecek, hayırlı, bereketli, mübarek olsun” dedi.