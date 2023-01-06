Potanın şampiyonu Ecogreen Merkezefendi Basket oldu

Denizli'de 2022-2023 Basketbol Yerel Ligler U18 kızlar kategorisinde Ecogreen Merkezefendi Basket parkenin şampiyonu oldu.

Farklı branşlarda organizasyonlara ev sahipliği yapan Denizli'de yerel liglerde şampiyonlar da belli olmaya başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu spor salonunda devam eden Basketbol U18 kızlar şampiyonasında kazanan Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı oldu. 4 takım ve 40 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biokütleye dayalı lisanslı enerji santrallerine sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji'nin ana sponsoru olduğu Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı farkını ortaya koydu. Geçen hafta U16 kategorisinde de şampiyon olan Merkezefendi Basket, şampiyonluk geleneğini sürdürdü.

Ecogreen Merkezefendi direk Türkiye şampiyonasına

Geçen sene ve bu sene gösterdiği başarılı performansla büyük başarı yakalayan U16 Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basket takımı şehrin puanına yaptığı büyük katkıdan dolayı bölge şampiyonalarını direk geçerek Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı. Final müsabakasını takip eden Müdür Ömer İlman, şampiyonlara ödüllerini takdim ederken turnuvaya katılan kulüplere teşekkür ederek bölge ve Türkiye şampiyonasına katılacak sporculara başarılar diledi.

"Pazar günü de çok büyük bir maçımız var"

Ecogreen Merkezefendi Basketbol alt yapı manejleri Alpay Volkan, “Denizli içindeki basket maçlarımızı şampiyon olarak tamamladık. Bundan sonra Anadolu şampiyonasına gideceğiz. Şuanda Türkiye'nin ilk 16 takımı arasındayız, aynı zamanda Pazar günü de çok büyük bir maçımız var. Kayseri ile oynayacağız, tüm Denizli devletlidir. Eğer bu maçı geçersek play-off şansımız devam edecek. Kızlarımıza ve bize verdikleri değerden dolayı Ecogreen, Merkezefendi Belediyesi'ne ve Başkan Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Süreç bizim için inşallah iyi ilerleyecek”

Takımın başantrenörü Çağla Çoka da “Yıllardır 5-6 çocuğun Denizli'de başlattığı güzel bir serüven var. Türkiye şampiyonasına kadar çıkmayı hedefliyoruz. Süreç bizim için inşallah iyi ilerleyecek. Ecogreen'e verdiği imkanlar çok iyi, belediyemize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Burada çok büyük bir aileyiz”

Takım başarılı oyuncularından Doğa Su Orcan ise “İzmir'den bu takıma transfer oldum. Burada çok büyük bir aileyiz, bugünde şampiyon olduk. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı. Tuba Koçak ise “Hedefimiz U 18'de şampiyon olmak. Zaten bölgelerde çok iyi ilerliyoruz. Şampiyon olduk ve yarı finale çakacağız. Ecogreen'e destekleri için teşekkür ediyorum” derken. Takım oyuncularından Semira Güler, “Bu takımda olduğum için çok şanslıyım, şampiyon olduk, herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.