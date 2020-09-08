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Prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi

Denizli’de, prefabrik ev taşıyan vinçli çekici, seyir halinde iken üst geçide takılınca devrildi.

Denizli'de, prefabrik ev taşıyan vinçli çekici, seyir halinde iken üst geçide takılınca devrildi. Devrilen çekiciden dökülen akaryakıt korkuya neden olurken, çevredeki vatandaşların kimisi sokaktan kimisi evlerinin balkonundan meraklı gözlerle olan biteni izledi.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Merkez Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, prefabrik ev yüklü çekici yükü bırakacağı noktaya doğru seyir halinde iken üst geçide takıldı. Vinçli çekici, üst geçide takılması sonucu yan yatarak devrildi. Kaza nedeniyle oluşan büyük gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Durum hattına ihbarda bulundu. ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, devrilen çekiciden etrafa dökülen akaryakıt ise büyük paniğe neden oldu. Polis ekipleri şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı.


Balkondan olan biteni izledi


Çevreden geçen vatandaşlar durarak meraklı gözlerle olan biteni izledi. Vatandaşların kimi evlerinden çıkarak olan biteni görüntülemeye çalışırken kimi ise balkondan vincin düzeltilme çalışmalarını izledi. Polis ekipleri ise sık sık vatandaşları tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulunarak uzaklaşmalarını istemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Vincin sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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