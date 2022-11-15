Prefabrik ev taşıyan tırın kırdığı ağaç 2 araca zarar verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tırın taşıdığı prefabrik evin çarpması sonucu kırılan ağaç dalı, park halindeki 2 aracın üstüne düştü.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresinde olan 20 AGL 084 plakalı tırın üzerindeki prefabrik ev, ağacın dalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan ağacın dalı park halindeki 2 aracın üzerine düştü. O esnada çevredeki vatandaşlar korkuyla etrafa kaçıştı. İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, yol üzerinde önlem aldı.

Dışarı çıktıklarında araçlarının hasar aldığını gören sürücüler konuyu anlamaya çalışırken, belediye görevlileri kırılan dal parçasını araçların üzerinden alıp götürdü. Yapılan çalışmaların ardından ağacın dalından kurtarılan tır sahibi tarafından yolun açılması için boş alana götürüldü. Hasar alan araçların sahipleri ise karakola giderek şikayetçi oldu.

“Bana doğru geliyordu”

Son anda kaçan Mehmet Ersoy, “Tır yukarıdan geliyordu, ağacın dalı da yola doğru duruyordu. Evin dala çarpması sonucu dal araçların üstüne düştü. Bende o esnada telefonla konuşuyordum, bana doğru geliyordu bende dükkana doğru koştum” dedi.