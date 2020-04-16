Prof. Dr. Özdel: “Korona virüs süreci insanlık açısından travmatik bir dönem”

Dr. Osman Özdel, korona virüs sürecinin insanlık açısından travmatik bir dönem olarak nitelendirilebileceğini aktararak, “Virüsün neden olduğu ölümler sonrasında insanoğlu ölümle yüz yüze geldi” dedi.

Prof. Dr. Özdel, 2019 yılının sonunda ortaya çıkan korona virüs nedeniyle bireylerin, içinde bulunduğu ölüm kaygısıyla derinden sarsıldıklarını söyledi. Özdel, virüsün neden olduğu ölümler sonrasında insanoğlunun ölümle yüz yüze geldiğini ifade etti. Yaşanılan bu sürecin bir travma olarak değerlendirilebileceğini belirten Özdel, insanların önce bir şok yaşadığını sonrasında “bize bir şey olmaz” gibi bir düşünceyle inkar sürecine geçtiklerini ve bu virüse yakalanan bireylerin zihinlerinde ise “neden ben?” sorusunun oluştuğunu, kayıpların sayısı arttıkça da toplumların hangi önlemleri eksik aldıklarını sorgulamaya başladıklarını söyledi. Özdel, bundan sonraki süreçte de kabullenmenin yaşanacağını belirtti.

“Bunun üzerine düşünmeliyiz”

Bu süreçte insanların en önemli ihtiyaçlarından birinin de doğru bilgilendirilme olduğunu ifade eden Özdel, “O zaman bu sınırlı hayatta nasıl bunu keyifli hale dönüştürebiliriz, bunun üzerine düşünmeliyiz. Bu süreçte teknolojik bir değişim yaşanacak. İnternet üzerinden dersler, konferanslar gibi örnekleri görüyoruz. Bunlarla birlikte teknolojinin getirdiği iletişim kavramı hayatımıza girmeye başladı. Bu süreçten psikolojik olarak olumsuz etkilenmemek için çoktandır yapmayı ihmal ettiğimiz hobileri, uğraşıları tekrar gündeme getirebiliriz. İnsanlar dönüp iç isteklerine tekrar bakmalıdır. Neleri önemsemedi bunları gözden geçirmelidir. Kitap okumaya daha fazla zaman ayırabiliriz ya da sevdiklerimizle telefonda daha çok konuşabiliriz. Yaşadıklarımızı, duygularımızı yazabiliriz. Bu yazdıklarımız, ileride bizlere yaşam biçimimize ait önemli bir anı olacaktır” diye konuştu.

“Tüm bu yaşananların bir süreç olduğunu unutmamalıyız”

Virüse yakalanma kaygısıyla başa çıkma konusunda sakin olmaya çalışmak gerektiğini vurgulayan Özdel, tüm bu yaşanılanların da bir süreç olduğunu unutmamak ve umudu yitirmemek gerektiğini kaydetti. Salgının en olumsuz etkisi olarak görülen ölümlerin, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarında da derin bir üzüntü ve yasa neden olduğunu dile getiren Özdel, yaşanılan acı ve yasın paylaşılmasının bu hüzün durumunun atlatılmasında önemli bir etmen ve zamanında yaşanmayan yasın, sonrasında geri döneceğine dikkat çekti. Özdel, "Salgından tedavi süreci sonrasında virüsü yenerek kurtulan bireyler, bu salgınla hali hazırda mücadele eden hastalar için önemli bir motivasyon kaynağıdır. İyileşen hastaların elde ettikleri başarıları diğer bireylerle paylaşmalarının, kişilerin baş edebilme gücünü de arttıracaktır” diye konuştu.