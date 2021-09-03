Prof. Dr. Suzan Saçar, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde göreve başladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Suzan Saçar hastane bünyesinde göreve başladı.

2008 yılından beri Denizli'de hastalarına hizmet veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi son zamanlarda genişleyen hekim kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Profesör kadrosuna son bir yıl içerisinde dahil olan Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, Prof. İlker Solmaz, Prof. Dr. Nazım Karalezli, Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ve Prof. Dr. Mustafa Saçar'ın ardından kadroya Prof. Dr. Suzan Saçar dahil oldu.

“Birçok hastalığın tedavisinde şifa dağıtacak"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşında hastalarına hizmet verecek olan Prof. Dr. Suzan Saçar, branşında birçok hastalığın tedavisi için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hastalarına şifa dağıtacak. Dr. Suzan, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları (zatürre)

idrar yolu enfeksiyonları, Gastroenteritler (ishaller), besin zehirlenmeleri, bruselloz, hepatitler (sarılık), beyin ve omurilik enfeksiyonları (menenjit)

paraziter hastalıklar, nedeni bilinmeyen ateş, cinsel temasla bulaşan hastalıklar, cerrahi alan enfeksiyonları, protez enfeksiyonları, diyabetik ayak enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları başta olmak üzere birçok tedavi yöntemleri uygulayacak.

“Enfeksiyon hastalıkları branşında yeni bir soluk”

Prof. Dr. Suzan Saçar'ın enfeksiyon hastalıkları branşına yeni bir soluk getireceğini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, " Suzan Hanım, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşında hastalarımıza şifa dağıtmak için hastanemizde göreve başladı. Daha göreve başlamadan hastanemizi sahiplenerek alanıyla ilgili birçok öneri sundu, herkes ile tanışarak, hastanemizin işleyişine kısa sürede uyum sağladı. Çalışmalarıyla Enfeksiyon Hastalıkları branşımıza yeni bir soluk getireceğine inancım tam. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olsun” dedi.