Prof. Dr. Tuncay, Endoüroloji derneğinin başkanı oldu

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde Üroloji uzmanı olarak görev yapan, Denizli'de üroloji alanında önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, Endoüroloji Derneği'nin 2021-2022 dönemi başkanı seçildi.

Üroloji biliminin bir alt birimi olan Endoüroloji konusunda bilim adamları ve hekimleri bünyesinde toplayarak bu konunun Türkiye'de gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1988 yılında kurulan derneğin bu yılki seçimleri sonuçlandı. İstanbul'da gerçekleşen genel kurul toplantısı sonucunda yeni dönem Yönetim ve Denetleme kurulları seçildi. Dernek başkanlığına dernekte uzun yıllar önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay seçildi. Yeni görevine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak tebrikleri kabul eden Prof. Dr. Tuncay, "Endoüroloji Derneği 2021-2022 dönemi Dernek Başkanı seçilmemde bana destek olan tüm dernek üyelerine çok teşekkür ederim. Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte bu değerli görevi en iyi şekilde sürdürmek için büyük bir özveriyle çalışacağız" dedi.

Prof. Dr. Tuncay, 2021- 2022 döneminde hem dernek hem de yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürecek.