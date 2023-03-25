Promosyonu beğenmeyen PAÜ çalışanları, Rektör Kutluhan'ı göreve davet etti

Bir-Sen Denizli 2 No'lu Şube Başkanlığı, promosyon ihalesini “PAÜ Rektörlüğü ve malum sendika nakavt oldu” sözleriyle eleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleşen maaş promosyon ihalesi, yapılan teklifler 35 bin liranın altında olduğu için ihale ertelendi. Asgari tutar yeniden revize edilerek dün tekrarlanan ihaleyi, 28 bin 950 liralık teklif veren bir kamu bankası kazandı. Bölgedeki diğer üniversitelerin altında kalan 3 yıllık promosyon rakamı tartışmalara neden olurken; PAÜ çalışanları, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'dan beklentinin altında kalan ihaleyi iptal etmesini talep etti.

“PAÜ Rektörlüğü ve malum sendika nakavt oldu”

Yaşanan hayal kırıklığından PAÜ Rektörlüğü ve yetkili sendikayı sorumlu tutan Eğitim-Bir-Sen Denizli 2 No'lu Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; “PAÜ Rektörlüğü ve yetkili sendikanın süreci yönetememesine, yetkili ama etkisiz sendika Türk-Eğitim-Sen'in 35 bin Türk Lirası gibi anlamsız bir taban fiyat için dilekçe vermesi de eklenince Pamukkale Üniversitesi Banka Promosyon İhalesinin ilk aşaması fiyaskoyla sonuçlanmıştı. 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2. oturumda PAÜ Rektörlüğü ve malum sendika nakavt oldu. Bankaların ‘ölümü gösterip, sıtmaya razı etme' taktiği işe yaradı. Tabi ki asıl zararlı çıkan PAÜ çalışanları oldu. Pek çok üniversitede 40 – 50 bin Türk Lirası bandında neticelenirken; PAÜ'deki promosyon ihalesinin 28 bin 950 Türk Lirasına bitirilmesi asla kabul edilemez. Rektör Ahmet Kutluhan'ın ihaleyi iptal etmesini bekliyoruz” denildi.

Bankalara çarşı tavır çağrısı

PAÜ çalışanlarına bankalara karşı tavır takınma çağrısı da yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“PAÜ çalışanlarını, Üniversite çalışanlarının hesaplarının bulunduğu, geçmişte promosyon ihalesini almış olan banka başta olmak üzere bütün bankalara karşı PAÜ çalışanlarını değersizleştiren, ticari gerçeklikten uzak bu tavırlarına tepki vermeye davetimizi yeniliyoruz. İlk etapta bankalardaki otomatik fatura ödeme talimatlarını iptal etmeye, Bireysel Emeklilik Sisteminden (BES) çıkmaya, akabinde ilk fırsatta bakiyelerini çekmeye, hesaplarını ve kredi kartlarını kapatmaya davet ediyoruz”