Prosinecki: “VAR'a gidiliyor ve çok net olan bir penaltı görülmüyor”

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, “VAR'a gidiliyor ve çok net olan bir penaltıyı görülmüyor. Bu benim çok garibime gitti. Çünkü buraya gelmeden üç kere seyrettim pozisyonu ve açıkçası net bir penaltıydı” dedi.

Süper Lig'in 6. hafta maçında Denizlispor, sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Robert Prosinecki, “Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. İlk yarıya baktığınızda bizden daha iyi oynayan Beşiktaş vardı. Bireysel hatalardan da doğan iki gol var. İki gol yediğinizde Beşiktaş'a karşı geri dönmek tabii ki de kolay olmuyor. İlk golde kendi kalemize attık ve Lopes vardı pozisyonda. Sonrasında penaltı pozisyonu oldu. Penaltı olunca tabii ki de moral olarak çok geriye götürdü. İkinci yarıda baktığınızda istediğimiz oyunu sergilemeye başladığımızda kırmızı kart pozisyonundan sonra iki gol de bulduk ve daha iyi oynadık. Golleri bulduktan sonra istediğimiz şeyleri yapmaya zaman yetmedi. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ikinci yarı baza alındığında iyi şeylerde görebiliyoruz. Bu hafta bir maç kaybettik ve istediğimiz gibi olmadı. Çünkü maça istediğimiz gibi başlamadık” diye konuştu.

“Biz mücadele verdik ve iki golümüzü attık”

Takımı analiz ederek diğer maçlarda eksiklerin tamamlanacağına değinen Prosinecki, “Gereken bütün analizleri yapacağız. Geliştirilmesi gereken bütün alanları geliştireceğiz ve çalışacağız. İyi olan taraflarımız da var, onları tekrar çalışacağız. Bizden biraz daha iyi bir Beşiktaş vardı ilk yarı oyunu itibariyle. 3-0'dan sonra geri gelmekte çok zor. Ona rağmen biz mücadele verdik ve iki golümüzü attık. İstediğimiz şeyleri daha fazla yapabilecek bir şey yoktu. Biz bir dahaki maça bakarak gereken bütün çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“VAR'a gittikten sonra net penaltıyı görmemek benim garibime gitti”

Maçın hakeminin net bir penaltıyı vermediğini ifade eden Prosinecki, “Ben hakemler ilgili çok konuşmayı sevmiyorum ama bugünkü maça baktığınızda ve bu pozisyona bakmak gerekirse ben buna inanamıyorum. VAR'a gidiliyor ve çok net olan bir penaltıyı görmüyorsunuz. Bu benim çok garibime gitti. Ben çünkü buraya gelmeden üç kere seyrettim pozisyonu ve açıkçası net bir penaltıydı. Bu hakemin yorumu tabii ki ve yorumu böyle oldu. Deseniz ki VAR yok ve o da görmedi, olabilirdi ama VAR'a gittikten sonra net penaltıyı görmemek benim garibime gitti. Sonrasında penaltı verse biz belki gol atmayacağız ve 3-2 devam edecekti maç. Ama belki de berabere kalacaktı maç. Bu da futbolun getirebileceği ve devamında gelebilecek bir sonuç ama VAR'a gidip de net bir penaltıyı görmemek bu gerçekten garibime gitti” diye konuştu.

“Mustafa'nın yokluğu bizi kötü etkiledi”

Maçın ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu'nun yokluğunun takımı kötü etkilediğini söyleyen tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

“Maçtan çıktığına göre durumu pek iyi değil. Net olarak şu anda bir şey söyleyemiyoruz ve Mustafa'nın yokluğu bizi kötü etkiledi. Baktığınızda bay geçeceğimiz bir hafta var. Bu süre içerisinde gereken bütün tedaviler başlatılacaktır. Kendisinin de çabuk aramıza dönmesini temenni ediyorum."