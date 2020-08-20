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Prosinecki ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Denizlispor’un yeni hocası Robert Prosinecki ve teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti.

Denizlispor'un yeni hocası Robert Prosinecki ve teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti.


Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz günlerde Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hızlıca takımın başına geçen Hırvat hoca ve ekibi sponsor hastaneleri Özel Denizli Cerrahi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Hoca ve ekibinin, efor testi, kalp muayeneleri, mevcut sağlık durumlarının baştan aşağı kontrolü yapıldı.

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