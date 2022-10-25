Prostat şikayetlerinizi ötelemeyin

Yaşadığı şikayetlerle ilgili Muğla'da gittiği hastanelerden sonra tavsiye üzerine Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne giden hasta, üroloji uzmanının yaptığı başarılı cerrahilerden sonra sağlığına kavuştu.

Uzun süredir sık idrara çıkma, idrarda yanma gibi şikayetler yaşayan Yunus Kömürcü, hastalığına çare bulmak için gittiği hastanelerden sonra Denizli Tekden Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Burada Üroloji hekimlerinden Op. Dr. Ali Gürağaç tarafından muayenesi yapılan Kömürcü'nün, prostatın dışında böbreğinde de taş ve kist olduğu saptandı. Hasta yaşının ileri olmasından dolayı iki farklı operasyonu farklı zamanlarda geçirerek doktorun dikkati ve tecrübesi sayesinde sağlığına kavuştu.

“Hastalarımız özellikle prostat konusunda doktora başvurmaya çekiniyor”

Hastanın ileri yaşından dolayı iki farklı operasyonu iki farklı zamanda olduğundan bahseden Op. Dr. Ali Gürağaç, “Yunus amcamızın prostat ile ilgili ciddi sıkıntıları vardı. Yapılan tahlillerde prostatın dışında sol böbreğinde yaklaşık 4 santimlik taş ve buna eşlik eden böbrek kistleri olduğunu saptadık. Hastamızın yaşı daha genç olsaydı iki cerrahiyi bir arada yapardık. Fakat hastamızın ileri yaşını göz önünde bulundurarak hem ameliyatlar uzun süreceğinden hem de hastamızda eşlik eden farklı şikayetler olduğu için iki cerrahiyi ayrı dönemlerde yapmaya karar verdik. Öncelikle prostat ameliyatını plazma kinetik yöntemiyle kapalı bir şekilde tamamladık. Ameliyat sonrasında hastamızı takip ettik. Hastamızın tiroid ile ilgili rahatsızlıkları ortaya çıkınca ikinci ameliyat olan böbrek taşı ameliyatını ertelemek zorunda kaldık. Tiroid ile ilgili süreci de tamamlanınca, hastamızın böbrek taşı ameliyatı için sırtından dolma kalem büyüklüğünde bir yerden girerek sol böbrek taşlarını tamamen temizledik. Böbrekteki kistlerini de boşalttık. Gayet güzel iki operasyon oldu. Hastamızın sağlık durumu da çok iyi. Kendisine geçmiş olsun dileriz. Böbrek taşı konusunda ne yapılması ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. Buradan da tekrar belirtmekte fayda var ki böbrek taşı ve prostat ihmale gelmez. İleride çok daha ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Birçok hastalıkta oluğu gibi prostat ve böbrek taşına da ne kadar erken müdahale edilirse o kadar iyi. Halkımız özellikle prostat konusunda doktora başvurmakta çok geç kalıyor. Hastalık daha ilerlemeden ilaç tedavisi ve takiple hastaların yaşadığı şikayetlerde iyileşme görülürken, maalesef hastaneye başvurmakta geciken hastalar için iyileşme süreci çok daha zahmetli ve zor olabilmektedir. Bu yüzden hep söylediğimiz gibi en ufak belirtide mutlaka uzmana başvurmakta fayda var" dedi.

“Tekden Hastanesi'nde çok memnun kaldım”

Doktoruna duyduğu güvenden dolayı ikinci ameliyatını da Tekden Hastanesi'nde Op. Dr. Ali Gürağaç'a olmaya karar veren Kömürcü, “Şikayetlerimden dolayı doktora başvurduğumda hem prostat hem de böbrek taşı teşhisi konuldu. Bunun üzerine doktor araştırırken Denizli Tekden Hastanesi'nde Üroloji doktoru Op. Dr. Ali Gürağaç'ı tavsiye ettiler. Tavsiye üzerine biz de buraya geldik. Önce prostat ameliyatı oldum. Doktoruma ve hastaneye güvenimden dolayı böbrek taşı ameliyatı için tekrar Ali hocaya geldim. Ali hoca bana her şeyi tek tek anlattı. Hastalıklarımı yakından takip etti. Bu da bana ayrıca güven verdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu an ağrıyan bir yerim yok gayet iyiyim. Hastane hizmetlerinden de çok memnun kaldım. Hastane Yönetimi de bu süreçte çok ilgilendi. Hem hastaneye hem de doktorum Ali Gürağaç'a çok teşekkür ederim” dedi.