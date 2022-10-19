Protokolün ardından ilk seminer gerçekleştirildi

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Tabip Odası arasında imzalanan protokol ile insan ve toplum sağlığı hakkında eğitimler başladı.

Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'nde kadın ve çocuklara yönelik seminer Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Denizli Tabip Odası iş birliği ile gerçekleştirilen eğitim seminerinde, Dr. Şahabettin Çetin ve Doç. Dr. Cihan Kabukçu "Psikososyal açıdan gebelik" ve "Hamilelikte fiziksel, hormonal değişiklikler" başlıkları altında katılımcılara eğitim verdi. Seminere Merkezefendili kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçede yaşayan kadın ve çocuklara yönelik düzenlenen eğitimler tüm hızıyla devam edecek. İnsan ve toplum sağlığı hakkında eğitim ve seminerlerin gelecek programlarına belediyenin resmi internet adresinden ulaşa bilinir.

“Eğitimimize katılan herkese teşekkür ediyorum”

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde eğitimin önemini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde yaşayan kadın ve çocuklarımız için Denizli Tabip Odası ile protokolünü gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımız başladı. Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezimizde anne ve anne adaylarına "Psikososyal açıdan gebelik" ve "Hamilelikte fiziksel, hormonal değişiklikler” hakkında, alanında uzman doktorlar ve eğitimciler tarafından seminer verildi. Belediyemizin 13 farklı bölgesinde bulunan Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde insan ve toplum sağlığı hakkında düzenli eğitim verilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Eğitimimize katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.