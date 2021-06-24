PRP tedavisi ile eklem ağrılarınızdan kurtulun

Dr. Erhan Özfidan, “Hastaların kendi kanları ile birçok eklem ağrısı gibi şikayetlerin önlenebileceğinin belitti.

PRP tedavisi ile kişinin kendi kanından elde edilen plazma ile yavaşlayan hücre yenilenmesinin yeniden sağlandığını belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uz. Dr. Erhan Özfidan, bu tedavi yönteminin giderek arttığını söyledi. PRP yönteminin uygulandığı rahatsızlıkları sıralayan Uzm. Dr. Özfidan, “PRP tedavisine, kişinin kendisinden alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar vücuda enjekte etme işlemi diyebiliriz. Özellikle eklem ağrıları gibi vücutta tedavisi planlanan hastalıklarda kullanılmaktadır. Eklem ağrıları, yaralı tendonlar, kas hastalıkları, sporcu yaralanmaları, diz, omuz, kalça eklem kireçlenmeleri, kas gerginlikleri gibi hastalıkların iyileşmesini hızlandırmak için uygulanır. PRP tedavisi, günümüzde giderek daha fazla hasta tarafından tercih edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kendi kanınızdan gelen sağlık, PRP”

PRP işleminin nasıl uygulandığı ve hangi hastalıklarda tedavi amaçlı uygulanması gerektiği konusunda bilgiler veren Uz. Dr. Erhan Özfidan, “PRP işleminde hastadan damar yolu ile yaklaşık 7-8 ml. kan alınarak PRP için özel geliştirilmiş tüplere konulur. Alınan kan, tüp ile santrifüj işleminden geçirilir. Özel sistem sayesinde her milimetre küpte yaklaşık 1-2 milyon trombosit hücresi olan plazma enjeksiyonunun uygulanacağı enjektöre çekilir. Ve ağrı olan bölgeye uygun bir şekilde yapılır” dedi.

“Eklem ağrıları, kireçlenmeler dahil birçok eklem hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktoru Uz. Dr. Erhan Özfidan “Günümüzde eklem ağrıları her yaştan birçok bireyi etkilemektedir. Özellikle son zamanlarda pandeminin de etkisiyle hareketsiz yaşam sürmekten kaynaklı eklem ağrıları şikayetleri giderek arttı. Bu tür hastalıkların birçok tedavi yöntemi olsa da PRP günümüzde çok tercih ediliyor. Eklem ağrıları, kas ağrıları, kireçlenmeler, sporcu yaralanmaları, menisküs, kıkırdak lezyonlarında, topuk dikeni, tendon yaralanmaları, aşil tendiniti gibi hastalıklarda PRP tedavisi uygulanabilmektedir. Son zamanlarda uygulama alanı oldukça genişleyen PRP tedavisinin, uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir” şeklinde bilgi verdi.