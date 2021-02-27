Psikolog Ecrin Zeybek, “Bazen aç olan karnımız değil, duygularımız”

Açken bile yemek yemeyi durduramayanların psikolojik nedenden dolayı olduğunu söyleyen Zeybek, “Yaşanılan pişmanlık hissinden sonra tekrar yeme davranışı, geçici rahatlama ve daha sonra kısır döngü meydan geliyor” dedi.

Zaman zaman insanların ruhsal ve yalnızlıktan dolayı meydana gelen duygusal açlık rahatsızlığını çoğu insan fark etmeyerek yemek yemeye yöneliyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından Psikolog Ecrin Zeybek, duygusal açlık ve fiziksel açlık hakkında önemli bilgiler verdi. Fiziksel olarak karnın doyduğunu ve o halde halen daha yemek yeme ihtiyacı duyulduğu zaman önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Psikolog Zeybek, “Duygularımızın eksikliğinin yerini yemek ile doldurma isteği duygusal açlıktır. Çoğunlukla doymadığımızdan, çok sık yemek yediğimizden, tokken bile yemek yemeyi durduramadığımızı da dile getiririz. Bazen burada aç olan karnımız değil, duygular olabiliyor. Tam da bu noktada fiziksel olarak karnımız doyduğunda ve kendimizi aç hissetmenin mümkün olmadığı durumlarda dahi yemek yemek istiyorsak psikolojik bir probleme dayalı yeme bozukluğu yaşıyor olabiliriz. Stresli, kaygılı hissettiğimiz zamanlarda yeme davranışı gösteriyoruz. Ve tükettiğimiz besinler sağlıksız besinler oluyor. Duygularımızın eksikliğini bastırmak için ortaya çıkan yeme davranışı gerginliğimizi az da olsa azaltıyor. Geçici bir süre mutlu oluyoruz ve kişi daha sonrasında pişmanlık hissetmeye başlıyor. Yaşadığı bu histen sonra tekrar yeme davranışı, geçici rahatlama ve daha sonra kısır döngü olabilir” dedi.

“Duygusal açlık fiziksel zarar da vermeye başlar”

Duygusal açlığın nedenleri ve fiziksel açıdan farklarını anlatan Zeybek, “Bu noktada duyguları ertelemenin ve yok saymanın yanı sıra, fiziksel zarar da vermeye başlar. Sağlıksız besinlerden kaynaklı kilo alımı, kilo almadan dolayı yaşanılan öz güven eksikliği ve beraberinde kendi beğenmeme. Duygusal açlığın nedenleri; duygusal boşluklar, tarvamatik çocukluk dönemleri, geçmişte bireylerin alamadığı sevgi, baş etme gücünün zayıf olması, yalnızlık gibi durumlardan ortaya çıkar. Duygusal açlık aniden ortaya çıkarken, fiziksel açlık aşamalı ve yavaş yavaş ortaya çıkar. Fiziksel açlıkta amacımız vücudun ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Duygusal açlıkta ise tükettiğimiz besinin tatmin edici olmasını isteriz. Duygusal açlıkta suçluluk duygusu olur. Yemek yedikten sonra neden bu kadar yediğiyle alakalı birey kendini suçlar. Duygusal açlıkta bedende değil, zihinde olur. Fiziksel açlıkta ise mide sinyaller gönderir” diye konuştu.