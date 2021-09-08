Püf noktalarla çocukların bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz

Dr. Ozan Urem çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri anlattı. Dr. Urem, “Çocuklar hurda gıda dediğimiz abur cuburlardan ise uzak durmalarıdır” dedi.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarına kavuşan öğrencilerde büyük bir sevinç hakimken, ebeveynlerin kafasında da çocuğum hastalanır mı, hastalanırsa ne yaparım, bunu azaltmak için neler yapmayalım gibi sorular dolaşmakta. Konuyla ilgili Dr. Ozan Urem ebeveynlerin içini rahatlatacak genel bilgiler verdi. Her çocuğun yılda 6-8'e kadar grip, nezle, kısa süreli ishal gibi antibiyotik kullanmayı gerektirmeyecek komplike olmayan enfeksiyonlar yaşayabileceğini belirten Urem; “Şehir değiştirme, yeni okula başlama gibi durumlarda bu sayı yılda 8-10'a kadar çıkabilir ama antibiyotik kullanmayı gerektirecek enfeksiyon sayısı yılda 2`nin üstündeyse yahut yılda 1`den fazla bronşit, zatürre, sinüzit, orta kulak yolu enfeksiyonu yaşıyorlarsa mutlaka bir çocuk hekimi tarafından bağışıklık sistemine yönelik olarak değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Unutulmamalıdır ki D vitamini güçlü bir bağışıklık sistemi düzenleyicisidir”

Bazı önlemlerle çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korunabileceğini anlatan Urem; “Örneğin solunum yolu enfeksiyonları damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Bunları önlemenin temel yolu ise el hijyenine dikkat edilmesi ve maske kullanımıdır. El hijyenine dikkatin azami seviye çıktığı ve maske kullanımın yoğun olduğu geçtiğimiz 1,5 yılda çocuklarımızın hastalanmalarının azalmasında da bu ikilinin ne kadar işe yaradığı bir kez daha kanıtlanmıştır. Bunlar haricinde çocukların uyku düzenlerinin olması, günde en az 8-10 saat civarında kaliteli gece uykusu uyumaları da bağışıklık sistemini destekleyecek maliyetsiz ve basit bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulayarak aynı zamanda çocuklarınızın ulaşabileceği maksimum boya sahip olmalarını da desteklemiş ve okul başarılarını da arttırmış olacaksınız. Bağışıklık sistemini destekleyecek bir diğer yol ise çocukların taze sebze ve meyveleri bol miktarda tüketmeleri, hurda gıda dediğimiz abur cuburlardan ise uzak durmalarıdır. Bu sayede alacakları vitaminlerle bağışıklık sistemi desteklenecektir. Ayrıca çocuğunuzun son bir yıl içinde D vitamini düzeyi ölçülmediyse ölçülmeli - D vitamini kullanımına engel bir durum yoksa- eksiklik varsa yerine koyma tedavisi, normal düzeydeyse idame tedavisinin kış dönemi boyunca uygulanması çocuğunuzun bağışıklık sistemini düzenleyecektir. Unutulmamalıdır ki D vitamini güçlü bir bağışıklık sistemi düzenleyicisidir. Bu süreçte çocuklarımızı korumada kullanacağımız bir diğer önemli silah ise tüketimine engel bir durum yoksa baldır” şeklinde bilgi verdi.

“Bir yaş altı çocukların asla bal yememesi gerektiği de unutulmamalıdır”

Bal hakkında bilgi veren Dr. Urem, “Yapılan araştırmalarda balın iyi bir bağışıklık sistemi destekleyicisi olduğu görülmüş ayrıca balın öksürüğü anlamlı derecede azalttığı ortaya çıkmıştır. Çocuğunuzun yaşadığı solunum yolu enfeksiyonlarında bal ve bol su tüketiminin başyardımcılarınızdan olduğunu mutlaka hatırlamalısınız. Aynı zamanda bir yaş altı çocukların asla bal yememesi gerektiği de unutulmamalıdır. Önerilecek başka bir doğal yöntem ise yapılan araştırmalarda bağışıklık yanıtını kuvvetlendirdiği saptanan ve bol miktarda C vitamini içeren kara mürverdir. Kara mürver kullanımına engel olmayan çocuklarınıza kullandırarak faydasını görebilirsiniz” dedi.