Ragbi şampiyonası için geri sayım başladı

Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Okul Sporları Ragbi Küçük Kızlar Müsabakalarına 30 takımdan 450 sporcu katılacak.

Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan spor organizasyonlarına yeni bir şampiyona daha ekleniyor. Okul Sporları 2022-2023 Sezonu faaliyet programı çerçevesinde Ragbi Küçük Kızlar Türkiye Finalleri 01-05 Haziran 2023 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Yeşilköy Servergazi Futbol Sahasında oynanacak maçlara 17 farklı ilden, 30 takım 450 sporcu katılacak. Müsabakaların teknik toplantısı 31 Mayıs Salı günü İl Müdürlüğü Sosyal Tesislerde yapılacak.