Ragbide şampiyonlar belli oldu

Denizli'de 102 sporcunun katılım gösterdiği Ragbi Okul Sporları Gençler maçları tamamlanmasıyla birlikte kızlarda ve erkeklerde şampiyonluk kupasını kazanan okullarda ödüllerini aldı.

Gelişmekte olan ve her geçen gün ilginin arttığı branşlardan biri haline gelen Ragbi'de Okul Sporları heyecanı yaşandı. Gümüşler Futbol Sahasında yapılan Ragbi Gençler Müsabakalarına 102 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonunda finaller 10 Mart Cuma günü yapıldı. Maçlarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar takdim edildi. Şampiyon takımlar Denizli'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

Türkiye Şampiyonasının adresi yine Denizli oldu

2022 yılında Ragbi branşında üst üste iki önemli organizasyona ev sahipliği yapan Denizli'den, sporcular ve federasyon yetkilileri oldukça memnun ayrılmıştı. 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde U18 Türkiye Şampiyonası ve hemen akabinde 15 gün sürecek Milli Takım Kampı yeniden Denizli'nin ev sahipliğinde Türkiye'nin en iyi sporcularını buluşturacak. Genç kızlar takımında dereceye girenler Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi Anadolu İHLGülay Kaynak MTAL olurken, erkeklerde ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Orhan Abalıoğlu MTAL, Sevil Kaynak Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi Anadolu İHL okulu oldu.