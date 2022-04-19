Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtıldı

İçerisinde temel gıdalardan oluşan 11 bin 270 adet gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda kolileri Ramazan ayı boyunca Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince dağıtılıyor. Temel gıdalardan oluşan 11 bin 270 adet gıda kolisi, ihtiyaç sahibi Merkezefendililere ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayında da yardımlarımız artarak devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizi aç ve açıkta bırakmamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gıda kolilerimizi titizlikle tespit edilen adreslere ulaştırıyoruz. Paylaşmayla, dayanışmayla güzelliği bir kat daha büyüyen iyiliğin ayı ramazanda, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdığımız gıda kolisi sayısı 11 bin 270'e ulaştı. Sofralarımız bereketli olsun” diye konuştu.