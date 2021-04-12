Ramazan ayında yeni tedbirler

Ramazanda iftarlarda, sahurlarda kalabalığa müsaade edilmeyeceğini ve iftar çadırlarının kurulmayacağı açıklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında bir araya gelerek Ramazan'da alınacak tedbirler konuştu. Korona virüsün vakalarının arttığının altı çizilirken, Türkiye'de özellikle entübe hasta sayılarının arttığı belirtildi. 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edilecek Ramazan ayı sebebiyle yeni tedbirlerde vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilmesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuyla beraber geçen sene olduğu gibi bu yılda teravih namazları evde kılınarak devam edilecek. Yoğunluğu önleme amacıyla ise fırınlarda iftardan 1 saat önce üretimin sonlandırılmasına karar verildi.

Öte yandan, İftardan 3 saat önce yoğunluğu önlemek amacıyla toplu taşımada sefer sayıları artırılacak.