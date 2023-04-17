Ramazan sonrası normal düzene geçişte beslenmeye dikkat

Ramazan'da değişen beslenme rutininin ardından normal günlük beslenmeye geçişte yaşamı olumsuz etkileyecek besinlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Topuz Ülkü, bayramda aşırı tatlı tüketimi ve artan öğün sayısı nedeniyle başta hızlı kilo alımı ve şeker dengesizliği olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açacağını söyledi.

Ramazan'da yavaşlayan metabolizma, bayramda tatlı tüketilmesi ve eski düzene dönülmesiyle beraber uzmanlar sağlıklı beslenme hakkında uyarılarda bulundu. Ramazan'ın bitmesiyle beraber beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı değişikliklerle ağırlık artışı önlenebileceğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Topuz Ülkü, sağlıklı beslenmeye geçiş yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları açıkladı. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde yeterli ve dengeli beslenmenin en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Elif Topuz Ülkü, şu şekilde özetledi;

“Bayram gün geçtikçe yaklaşıyor. Bayram ile birlikte düzenimiz çok değişiyor. Ramazanın bir aylık sürecinde vücut ister istemez buna adapte oluyor. Aldığı besin sayısı düştüğü için metabolizmasını yavaşlatıyor. Fakat bayramla birlikte yeme furyası başlıyor. Bayramda en önemli problem tatlı grubunun işin içine dâhil olması oluyor. Bayram dâhil bu geçiş dönemini ele aldığımızda, fazla yemeye bağlı en önemli iki problem gerçekleşiyor. Ramazanda vücudumuz sadece iftar ve sahura şartlandığı için metabolizmada şuurlu bir yavaşlama görülüyor. Gün içerisinde de şeker de çok fazla düşüş veya yükseliş görmüyoruz. Bu da bizim şekerde istediğimiz sağlıklı süreç. Tabi bayramda tatlıların artması bu şeker düzenimizi, düzensiz hale getiriyor. Bu yavaşlayan metabolizmanın normal seviyelere çıkması da belli bir zaman alacaktır. O yüzden bizim en çok önemle vurguladığımız şey besin miktarlarını yavaş yavaş yükseltmek” dedi.

“Yatmadan iki saat önce yemek yemeyi kesmek gerekiyor”

Günlük öğünlerde bulunması gereken önemli besinlerden bahseden Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Topuz Ülkü, “Sabah kahvaltı çok önemli, atlanmamalı. İçerik olarak ekmeğin tam tahıllı olması, az yağlı peynir, yumurtanın olması ve mevsim yeşilliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Ara öğünde ise taze, kuru meyveler ile kuruyemiş kombini mümkün mertebe işin içinde olması lazım ki, vücudun karbonhidrat ihtiyacı tamamlansın ve tatlı isteği göstermesin. Akşam yemekleri ise ramazana göre daha erken saatlere çekilmesini istiyoruz. Akşam yemeğinde zeytinyağlı sebze yemeği, protein ihtiyacını karşılayacak kırmızı veya beyaz et kombini olabilir. Mevsim salatanız ve yoğurdunuz bu menüye eşlik etmeli. Mümkün olduğunca yemekler yapılış şekli olarak kızartmadan uzak durulması gerekiyor. Yatmadan iki saat önce yemek işini bitirmemiz gerekiyor. Dolu mide ile yattığımızda sabah şekerimiz yüksek çıkma potansiyeli vardır” diye konuştu.

“Ramazanda yaşadığımız büyük problemlerden biri bağırsakların tembelleşmesi durumudur”

Günlük beslenmeyle birlikte fiziksel sporların yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Elif Topuz Ülkü, “Ramazanda en sık yaşadığımız bizi rahatsız eden problemlerden biri bağırsakların tembelleşmesi durumudur. Bir kabızlık sorunu ortaya çıkarabiliyor, bu nedenle geçiş dönemi ile birlikte bol su tüketimi, hareketli yaşam ve lif içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bu geçiş döneminde özellikle tatlı grubunu çok seviyorsanız ve bayramda ‘biraz kaçıracağım galiba' diyorsanız, peşine muhakkak bir fiziksel aktivite planlamaya çalışalım” ifadelerini kullandı.