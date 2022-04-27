Ramazan'dan sonra aşırı yemek tüketimine dikkat

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Topsakal, Ramazan ayından sonra aşırı yemek tüketiminden kaçınılması gerektiğini ve sağlık açısından tehlikeli olduğunu belirtti.

30 gün süren ramazan ayı boyunca sahur ve iftar olarak 2 öğün yemek tüketimi sonrası başlayan aşırı yemek tüketimi sonrası uzamanlar uyarıda bulundu. Aniden aşırı yemeye geçmenin sağlığı tehlikeye atabildiğine dikkat çeken PAÜ Hastanesi Endokrinoloji BD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Topsakal, hastaları bu konuda uyararak açıklamalarda bulundu. Topsakal, “Pandemi ve 1 ay süren ramazan süresince hastalarımızın yeme alışkanlıklarının değiştiğini ve kilo almaya daha yatkın hale geldiklerini görüyoruz. Bu sebeple bayramdan başlayarak bundan sonraki süreçte aşırı yemekten kaçınılmalı ve hareketsiz kalınmamalıdır. Yemekler az ve sık öğünler olarak alınmalı, hızlı yemekten özellikle kaçınılmalıdır. Kahvaltı alışkanlığına geri dönülmeli ancak kahvaltıda ekmek dilimleri küçültülmeli ve tatlılardan uzak durulmalıdır. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az yağlı peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinlerden, börek gibi hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Yüksek kalorili içecekler yerine, su tüketimi artırılmalı, gece yeme alışkanlığı terkedilmelidir” dedi.

“Bayramda diyetin bozulmaması gerekmektedir”

Aşırı sıcak ve ağır yemeklerin sağlık açısından risk arz ettiğini belirten Dr. Topsakal, “Özellikle diyabet hastalarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız bayramda aşırı tatlı tüketmekten kaçınması gerekmektedir. Kalp ve böbrek hastaları, diyabet ve kilolu hastalarımız gibi diyet yapması gereken tüm hastalarımızın bayramda diyeti bozmamaları gerekmektedir. Mümkünse evde yapılmış az şekerli tatlılar tüketilmeli, büyük porsiyonlardan kaçınılmalı ve şeker hastaları için tatlandırıcılı ya da şekersiz ikramlar hazırlanmalıdır. Aşırı sıcak ve ağır yemekler sağlığımız açısından risk oluşturmaktadır. Çay, kahve fazla tüketilmemeli uykuya önem verilmeli aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaçınılmalıdır ve ilaçlar kesinlikle aksatılmamalıdır” ifadelerini kullandı.