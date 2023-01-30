Randevuya gitmeyenlerin sayısı geçen yıla oranla azaldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 yılında kamu hastanelerinde MHRS veya 182 üzerinden alınan poliklinik randevularında yüzde 21 olan randevusuna gitmeyen hasta oranının, yeni yılın ilk ayında yüzde 9'a indiğini açıkladı.

2022 yılında kamu hastaneleri MHRS randevu doluluk oranının yüzde 74,2 olduğunu, alınan randevuların da yüzde 79 oranında gerçekleştiğini, dolayısıyla alınan randevularda randevusuna gelmeyen hasta oranının yüzde 21 olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığımızın hayata geçirdiği MHRS sisteminin hastalarımız tarafından internet veya telefon aracılığıyla etkili bir şekilde kullanılması sağlanarak, hastaların muayene öncesi bekleme sürelerini azaltmak, muayene sürecini kolaylaştırmak, muayene olmak istediği hastane ve hekim seçimini sağlamak, hasta memnuniyetini artırmak, randevulu hasta akışı ile hastanelerde polikliniklerde oluşan hasta yoğunluğunu önlemek hedeflenmektedir. Bakanımızın da özellikle dikkati çektiği gibi MHRS üzerinden muayene randevusu alıp, muayeneye gelmeyen vatandaşlarımız olabiliyor. Biz de İl bazında verilerimize baktığımızda Denizli'de 2022 yılında 182 ya da MHRS'den alınan 353 bin 145 poliklinik randevusuna gelinmediğini görüyoruz. Bu durum ne yazık ki randevu alabilmek için bekleyen başka kişilerin randevular dolduğu için o bölümden randevu alamamasına neden olabiliyor diye konuştu.

Randevunuza gidemeyecekseniz mutlaka iptal ettirin

Vatandaşların gidemeyecekleri MHRS randevularını, randevu iptal mekanizmaları (182 nolu telefon hattı, mobil uygulamalar ve internet adresi üzerinden iptal etmelerinin önemli olduğunu ifade eden Öztürk, Sağlık Bakanlığının başlattığı yeni uygulama ile birlikte randevu alıp gidemeyen kişilerin 2 hafta süreyle aynı branştan randevu alamayacaklarına dikkat çekti. Öztürk, yeni uygulama ile birlikte 2023 yılı Ocak ayında MHRS'den alınan randevuların gerçekleşme oranının arttığını söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü; Yeni uygulama çerçevesinde MHRS üzerinden randevu alındığında vatandaşlarımızın karşısına bir uyarı çıkıyor ve randevusuna gidemeyeceği durumda iptal etmezse aynı branştan tekrar randevuyu ancak 15 gün sonra alabileceği belirtiliyor. Randevularına gidemeyecek olan hastaların, randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önem taşıyor. Hastaların MHRS randevuları konusunda zorluk yaşamasının önüne geçilmesi hedeflenen bu uygulama ile Denizli'de Ocak ayında alınan randevularda randevusuna gitmeyen hasta oranının yüzde 9'a indiğini görüyoruz. Yani hastalarımız aldıkları randevuların yüzde 91'ine geldiler, hedefimiz alınan randevuların tamamına gelinmesi ya da gelinemeyecekse zamanında iptal edilmesi. Hem zaman kaybı yaşamadan ve çok daha kaliteli bir muayene süreci için hem de başka kişilerin muayene haklarını ihlal etmemek için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Eğer randevusuna gelemeyecek vatandaşımız varsa mutlaka iptal etmelerini rica ediyorum" dedi.