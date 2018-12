Recep Niyaz: "İstanbulspor maçına galibiyet parolası ile çıkacağız”

Denizlispor'un başarılı oyuncularından recep Niyaz, bu akşam oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasına değinerek, “Rakibimiz kim olursa olsun ve şartla bize ne getirirse getirsin biz şampiyonluğa oynayan bir ekip olduğumuz için galibiyet parolası ile maça çıkacağız” dedi.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli orta sahası Recep Niyaz, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacaklarını kaydetti. Devre arasına iyi durumda girmek istediklerini dile getiren Niyaz, “İyi hazırlanıyoruz, inşallah İstanbulspor maçını da kayıpsız geçip devre arasına iyi girmek istiyoruz. Herkes şunun farkında; ligin ikinci yarısında ilk maçımız Gazişehir ile ve en yakın rakibimiz olacak gibi duruyor. Çok iyi gidiyoruz ve inşallah bu gidişatımız da devam eder. Yönetim, şehir ve camia olarak bütünleştiğimize inanıyorum. Bizim için her şey şu anda güzel. Elbette ki sıkıntılı dönemlerimiz olacak ama hep söylüyorum; yeter ki bizi desteklemeye devam etsinler. Tabii karakterli bir ekip geleni, gideni ne olur bilmem ama yolun sonunda hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

“Önceliğimiz gol yememek”

Ligdeki durumlarına bakılınca şampiyonluğa oynayan bir takım olduklarını belirten Recep Niyaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Takımda bir performans düşüklüğü olduğuna inanıyorum. Çok fazla pozisyona giren bir ekiptik. Son birkaç maçta pozisyon zenginliğimiz biraz azaldı. Gol sayılarımız da düştü. Ama bu her takımda olabilecek şeyler. Eğer şampiyonluğa gidiyorsanız ve şampiyon olmak istiyorsanız, bizim söylediğimiz gibi iyi bir ekipseniz puan kaybı yaşamamanız gerekiyor. Son 3 maçta 5 puan topladık. Mağlup olmadık, önemli olan da buydu zaten. Elbette ki her çıkışın bir inişi, her inişinde bir çıkışı olacaktır. Biz belki şu anda o durağan dönemdeyiz. Ama ben inanıyorum ki İstanbulspor ve Gazişehir maçı ile beraber çıkışımız devam edecektir. Rakibimiz kim olursa olsun ve şartlar bize ne getirirse getirsin şampiyonluğa oynayan bir ekip olduğumuz için galibiyet parolası ile İstanbulspor maçına çıkacağız. Önceliğimiz gol yememek. Sonrasında ise bulduğumuz her fırsatı gole çevirip iyi oyun ve iyi mücadeleyle, bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızla da beraber inşallah zaferle ayrılıp devre arasına avantajlı bir şekilde girmek istiyoruz. Böyle olacağına da inanıyorum.”