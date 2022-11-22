Reçetesiz antibiyotik kullanmayın

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli sağlık sorunlarındandır. Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü tarafından vatandaşlar ve sağlık çalışanları arasında antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü, 18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası olarak ilan edilmiştir. Denizli'de de hafta çerçevesinde kamu ve özel hastanelerde Akılcı İlaç ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı konusunda stant kurularak, vatandaşlara antibiyotik kullanımı konusunda broşür dağıtılıp bilgilendirme yapıldı.

Antibiyotiklerin ateş düşürücü, ağrı kesici ve virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edici özelliklerinin bulunmadığını sadece bakteriyel enfeksiyonların varlığında hekim tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini söyleyen Öztürk; “Toplumumuzda ne yazık ki soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlarda vatandaşlarımız hemen antibiyotiğe yönelmektedir. Bu tarz hastalıklarda ana etken virüsler olduğu için bu tip hastalıklarda antibiyotikleri boşa kullanmış olursunuz. Gereksiz antibiyotik kullanımı da kişide antibiyotik direncinin gelişmesine neden olur ve daha sonra antibiyotikle tedavi edilebilecek enfeksiyona karşı fayda sağlamaz” dedi.