Refüjdeki ağacı devirdi, hurdaya dönen kamyonetten yaralı kurtuldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonet sürücüsü refüjdeki ağaca çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Gedikli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya-Denizli Karayolunda ilçe merkezine seyir halinde olan H.Ç., idaresindeki 20 DG 754 plakalı Ford marka kamyonet ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Yan yatan kamyoneti gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan sürücü H.Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri sürücüyü yaralı olarak ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonet kullanılmaz hale gelirken sürücünün yaralı olarak kurtarılması şaşkınlıkla karşılandı.