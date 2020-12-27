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Refüje çarpan kamyonette 2 kişi sıkıştı

Denizli’de kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı.

Denizli'de kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı. Kazada, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 LEZ 79 plakalı kamyonet sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaş kamyonette sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri spiral makinesi yardımıyla demirleri keserek yaralıları sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Ardından kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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