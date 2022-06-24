Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri masaya yatırıldı

Denizli'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu toplantısı, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında özel eğitim komisyon üyelerinin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Yürütme Kurulu toplantısında yapılan sunumla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri çerçevesinde yapılan ve planlanan çalışmalar katılımcılar ile paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, “Okullarımızın eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde önemli bir görevi ifa eden alanlarımızdan biri de rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerimizdir. İlimizde özel eğitim alanında yapılan çalışmaların programlanması, stratejilerin belirlenmesi ve yol haritalarının çıkartılması noktasında ve hazırlanacak olan yeni programın karar verici mekanizması da yine rehberlik birimlerimizin başlıca görevlerinde yer alıyor" dedi.

"Yıl boyunca da rehberlik hizmetlerimiz önemli roller üstlendi"

Yönlendirme ve rehberliğin Denizli'nin akademik başarısına önemli katkı sağladığını belirten Ekici, "Geçtiğimiz hafta 2021-22 eğitim-öğretim yılını tamamladık. Yıl boyunca da rehberlik hizmetlerimiz önemli roller üstlendi. Yönlendirme ve rehberlik Denizli'nin akademik başarısına ciddi anlamda bir katkı sağlamaktadır. Öğretmen arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin vermiş olduğu destekler bizim için çok önemli. Tüm bunlar nicelik anlamda Denizli'mizin akademik başarısına yansıdı. Hepinizin gurur kaynağı oldu. Tüm bunları ekip ruhu ile kolektif çalışma ile gerçekleştik. Sağlıklı nesiller yetiştirmek isteyen bir toplumda hiç kuşkusuz bu hedefe ulaşmak; ancak ve ancak çağdaş rehberlik hizmetlerinin eğitimin tüm kademelerinde yer alan öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimize ulaşmasıyla mümkün olacaktır. Bugün sene sonu toplantısını gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İl Yürütme Kurulu toplantısı da bu bağlamda önemli bir yer tutuyor. Daha çok çocuğumuza, gencimize nitelikli rehberlik hizmetinin sunulması, yeni çalışmaların planlanması ve ihtiyaca uygun rehberlik hedeflerinin belirlenmesi yarının teminatı çocuklarımızın sağlıklı kişilik gelişimleri için önemli bir faktördür” diye konuştu.