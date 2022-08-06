Rekortmenler bu şenlikte bir araya gelecek

30'da Alpaslan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları öğrencilerine yönelik düzenlediği sportif aktivitelerin yapılacağı ve birbirinden ünlü kişilerin yer alacağı şenlik, Alpaslan Spor Tesisi'nde yapılacak. Kursiyerlerin doyasıya eğleneceği etkinlikte, Futbol ve Basketbol Freestyle Türkiye Şampiyonları, Break Dance Türkiye ve Avrupa Şampiyonları, Guınnes Dünya Rekortmenleri, Bayrak Adamlar, illüzyon gösterisi, Ozan Ozanca konseri, çocuklar için oyun grupları ve ödüllü yarışmalar olacak.

Yaz Spor Okulları Şenliği, Yetenek Sizsiniz'in finalistleri olan Ufuk Güven ve Erkan Yetim'in futbol gösterisi ile başlayacak. Ümit Uçur ve İzzettin Esmer'in basketbol gösterisi, Guinnes Rekorları bulunan Emre Saraç ve Hüseyin Yalçın'ın bayrak adamlar gösterisi ve Hasan Özdemir'in hünerlerini göstereceği break dansı ile devam edecek.

“İlçemizi sporun merkezi yapacağız”

Spora ve sporcuya teşviklerinin devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu yıl yaklaşık 10 bin spor severin kayıt yaptırdığı yaz okullarında, futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, fitness ve güreş olmak üzere toplamda 13 branşta deneyimli eğitmenler tarafından kurs veriliyor. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek adına bu kursların önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz adına bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Yaz Spor Okulları Şenliği'ne tüm spor severleri davet ediyorum. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçireceği bu şenlikte siz değerli Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Merkezefendi'yi sporun merkezi haline getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.